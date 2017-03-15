بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب مقطورة جرار زراعي على سيارة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 7 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بإصابات متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب مقطورة جرار زراعي على سيارة أجرة بالكيلو 17 على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" بالقرب من قرية الرضوان.

أعلن أيمن جابر، مسئول الطوارىء بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، في تصريحات صحفية، وصول "رانيا السيد عبد الفتاح 44 عامًا مصابة بكدمات وسحاجات بالجسم، وشحتة محمد أحمد 26 عامًا اشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد أحمد محمود 66 عامًا اشتباه كسر بالفقرات القطنية، ونور حسن محمد 16 عامًا مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعايدة نجاح السيد 22 عامًا كدمات وسحجات بالجسم، ونجوى إبراهيم محمود 25 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم وندى حسن محمد 15 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج" إلى مستشفى بورسعيد العام.

وأكد مسئول الطوارىء بمديرية الشئون الصحية تقديم الخدمة الطبية والإسعافات الأولية اللازمة لهم، والحالة العامة متوسطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري العرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.