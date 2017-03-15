الشرطة الألمانية تعثر على طرد متفجر في وزارة المالية

برلين - (أ ش أ):

عثرت الشرطة الألمانية على طرد يحتوي على "مادة متفجرة" في المبنى الذي يضم مكتب وزير المالية الألماني، ولفجانج شويبله، في العاصمة برلين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، عن الشرطة في بيان قولها، إن الطرد احتوى على خليط متفجر، موضحة أن هذه المادة غالبًا ما تستخدم في إنتاج الألعاب النارية.

وأضافت أن الطرد كان يهدف إلى إحداث جروح خطيرة عند فتحه، وجرى الانتباه إليه في غرفة البريد.

ويأتي العثور على الطرد قبل يوم من استضافت شوبيله لنظيره الأمريكي ستيفن منوتشين من أجل إجراء محادثات.