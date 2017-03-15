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تنظيف حديقة حيوانات دبي عقابا على قتل قطة

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تنظيف حديقة حيوانات دبي عقابا على قتل قطة تنظيف حديقة حيوانات دبي عقابا على قتل قطة
متهمون بتعذيب قطة سينظفون حديقة حيوانات دبي

لندن – (بي بي سي):
أصدر حاكم دبي، الأربعاء، قرارا يقضي بأن ينظف ثلاثة أشخاص حديقة الحيوانات في المدينة لمدة أربع ساعات يوميا طوال ثلاثة أشهر، عقابا لهم على قيامهم بقتل قطة.

وجاء في بيان صادر عن حكومة الإمارة أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر قراره جزاء لما "اقترفه هؤلاء المستهترون من جرم يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية، ولما تضمنه هذا الفعل الوحشي من قسوة تخالف قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف الذي حث على الرحمة بالحيوان والرفق به".

وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الأشخاص الثلاثة، وهم مواطن خليجي واثنان آسيويان، بعد أن انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الثلاثة وهم يقدمون قطة حية لكلبين في قفص مفتوح لينهشاها.

ويسمع في الفيديو صوت أحدهم وهو يشجع الكلبين على التهام القطة، التي بدا عليها الذعر، بسبب افتراسها لطيور .

ولم يتضح ما إذا كان المتهمون سيتعرضون أيضا لمحاكمة. ويعاقب قانون حديث في دبي تعذيب الحيوانات بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة أو غرامة قد تصل إلى مئتي ألف درهم، ما يعادل قرابة الخمسين دولارا أمريكيا.

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