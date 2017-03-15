بالفيديو- خالد الجندي: 95% من الأضرحة بمصر "مُزيفة"

كتبت- سحر عزام:

قال الداعية الإسلامي، خالد الجندي، إن 95% من الأضرحة في مصر مزيفة، ولا يوجد بها ما يطلق عليهم "أولياء الله الصالحين"، مشيرًا إلى سعي بعص الأفراد لاكتساب المال من خلال بناء أضرحة وإقامة موالد.

وأضاف الجندي- خلال تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "Dmc"، الأربعاء- "الإيمان بقدرة الميت، هو عجز عن تصور قدرة الحي سبحانه وتعالى"، لافتًا لتضليل البعض بنشر شائعات عن صور للأنبياء والعذراء مريم على جدارن إحدى الأضرحة.

وتابع الداعية الإسلامي: "هناك عدد كبير من المواطنين بمصر يميلون إلى تصديق الخرافات المنتشرة حول الأضرحة".