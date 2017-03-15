"الوصال": 7.2 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية خلال عام بزيادة 36%

الإسكندرية - محمد أحمد:

قالت أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن قيمة الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق شهدت زيادة خلال العام المالي الماضي بقيمة بلغت 7.2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال العام السابق بنسبة 36%، كما زاد عدد الشركات المستفيدة من 1926 شركة إلى 1973 شركة بنسبة 2.4%.

جاء ذلك في كلمتها باللقاء الذي نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، لبحث خلق مناخ جيد للاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد المصري، ومناقشة عددًا من الملفات منها البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

وأضافت "الوصال" أن قطاع الحاصلات الزراعية احتل المرتبة الأولى ضمن الـ10 قطاعات المستفيدة من برامج الصندوق بنسبة بلغت 42% تلاه قطاع الصناعات النسيجية بنسبة 19% ثم الغذائية بـ14%، و قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 9% ثم الهندسية بنسبة 4% ، وكل من الأثاث والشحن لإفريقيا ومواد البناء بنسبة 3% لكل قطاع، وأخيرًا الصناعات الطبية بنسبة 2% والجلود 1%.

واستعرضت مدير صندوق تنمية الصادرات، تطور أداء صادرات القطاعات المستفيدة من برامج الصندوق منذ بداية البرنامج حتى نهاية العام المالي 2016، لافتة إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية ارتفعت من 302 مليون دولار إلى مليار و319 مليار دولار، والصناعات الغذائية من 106 إلى 975 مليون دولار، والملابس الجاهزة من 355 مليون دولار إلى مليار و462 مليون دولار.

وأوضحت أن صادرات الصناعات الهندسية ارتفعت من 157 مليون دولار إلى مليار و144 مليون دولار، واللدائن والكيماويات من 73 إلى 458 مليون دولار، الغزل والنسيج من 124 إلى 516 مليون دولار بالإضافة إلى باقي القطاعات.