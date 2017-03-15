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بعد عامين.. التعليم تخاطب المديريات لإعادة تسكين مغتربي الـ30 ألف وظيفة- صور

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بعد عامين.. التعليم تخاطب المديريات لإعادة تسكين مغتربي الـ30 ألف وظيفة- صور التعليم تخاطب المديريات

كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذجًا على المديريات التعليمية، بشأن إعادة تسكين المعلمين المساعدين المغتربين في إطار مسابقة الـ30 ألف وظيفة.

وطالبت الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام بالوزارة، المديريات التعليمية بإعداد كشوف كاملة البيانات وإرسالها مرفق بها طلبات إعادة التسكين في موعد أقصاه 30 أبريل المقبل.

يذكر أن مسابقة الـ30 ألف وظيفة التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعيلم في سبتمبر 2014، أسفرت عن تغريب نحو 9500 معلم ومعلمة، تم تسكينهم في محافظات بعيدة عن محال إقامتهم، وفي 30 يونيو 2016 أصدرت الوزارة قرارًا بعودة المعلمات فقط والبالغ عددهم 8000 معلمة، فيما تبقى نحو 1500 معلمًا مغتربًا من الرجال، بالإضافة إلى عدد قليل من المعلمات بمحافظة الغربية.

ومن المقرر أن يعود المعلمين إلى محافظاتهم، نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك حتى لا تتأثر العملية التعليمية إذا عادوا في الفترة الراهنة.

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