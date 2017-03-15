وزير التربية والتعليم السابق يعود لعمله كأستاذ بجامعة المنصورة

كتبت- ياسمين محمد:

بعد رحيله عن وزارة التربية والتعليم، عاد الدكتور الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى عمله الأصلي كأستاذ بجامعة المنصورة.

وعلم "مصراوي"، من مصدر مطلع بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن الوزير السابق، طلب من إدارة المواد البشرية بالوزارة بيانًا بمفرادات مرتبه، لإرسالها إلى جامعة المنصورة.

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، المستشار القانوني لجامعة المنصورة، إن الدكتور الهلالي الشربيني عاد إلى عمله الأصلي كأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة.

وأضاف فوزي- في تصريح لمصراوي- أن المادة 86 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أنه: "يعتبر عضو هئية التدريس الذي يتقلد منصبًا عامًا أو أكثر، في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله هذه المناصب العامة، فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هئية التدريس إذا كانت شاغرة، وإلا شغلها بصفة شخصية، ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته، فإذا كان تركه المنصبا لعام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة، عاد أستاذًا متفرغًا في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به قبل شغله المنصب العام".

وكان الهلالي يشغل منصب، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم، قبل توليه حقيبة التربية والتعليم في الفترة من 19 سبتمبر 2015 وحتى 16 فبراير 2017.