مصادر بالرقابة الإدارية: "رشوة محافظ حلوان الأسبق" تقود لقضايا فساد أخرى

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية، إن مرور الوقت لا يعني غلق قضايا الفساد، حيث أنه لا يوجد واقعة فساد تم غلقها، لافتًة إلى أن الهيئة تكثف جهودها الآن لكشف أية قضايا فساد حتى لو مر عليها سنوات.

وأضافت المصادر- في تصريحات لـ"مصراوي"، الأربعاء- "لا يوجد فى قاموس الهيئة مصطلح (قضية مقفولة)، وأن ما سيتم ضبطه سيعلن عنه فورًا".

في سياق متصل، كشفت مصادر أن قضية تورط المهندس الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق فى واقعة رشوة تقدر بما يزيد عن مليون جنيه من المتوقع أن تقود خلال الأيام القليلة المقبلة للكشف عن العديد من قضايا الفساد المالي والإداري الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عدد كبير من الملفات التى ستقوم جهات التحقيق بفتحها والتى تتضمن مخالفات فى عدد من قرارات تخصيص قطع أراضى غرب وشرق طريق الأتوستراد لبعض من الشركات الوهمية.