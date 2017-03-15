استعدادات مكثفة بالإسكندرية لـ"شلل الأطفال".. و"الصحة": 2166 فرقة لتطعيم 870 ألف طفل

الإسكندرية – محمد أحمد:

أعلن الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، استعداد أجهزة المديرية لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المقرر إجراء فاعليتها في الفترة من الثاني وحتى الخامس من أبريل المقبل، مؤكدًا التنسيق مع أجهزة المحافظة من خلال التعاون مع كافة المديريات الخدمية بالمدينة لإنجاح الحملة.

وقال حجازي في تصريح له اليوم الأربعاء، إنه تم التنسيق مع كل من وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية ومدير عام الرعاية الأساسية ، ومديري عموم المناطق الطبية وقيادات المديرية لمراجعة خطة العمل وآليات تنفيذها، بالإضافة للتنسيق مع محافظة الإسكندرية و مديريات التربية والتعليم، التضامن والأوقاف، لدعم الحملة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة تحقيق أعلى نسبة تغطية من الأطفال سواء من المصريين أو حاملي الجنسيات الأخرى من المقيمين بالإسكندرية، والاهتمام بسلسلة التبريد ووسائل النقل والاستهلاك الرشيد للجرعات وتشكيل فرق للمتابعة، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في إعلان مصر خالية من شلل الأطفال.

من جانبها أوضحت الدكتورة حنان جمال الدين وكيل مديرية الشئون الصحية للطب الوقائي أن الحملة تستهدف تطعيم 868 ألف و 832 طفلا تترواح أعمارهم من سن يوم حتى خمس سنوات، لافتة إلى أنه سيتم تطعيمهم بنظام الفرق الثابتة والمتحركة - من بيت لبيت - والتي يبلغ عددها 2166 فرقة تطعيم.