رجال أعمال الإسكندرية: تحرير سعر الصرف ساهم بزيادة حجم الصادرات 30%

الإسكندرية – محمد أحمد:

أكد المهندس مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، ساهم بصورة كبيرة في زيادة حجم الصادرات المصرية، رغم كل المعوقات التي تواجه سوق التصدير والاقتصاد المصري.

جاء ذلك في كلمته باللقاء الذي نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، مع الدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات؛ لبحث سبل خلق مناخ جيد للاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد المصري، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الملفات منها البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

وأضاف السماك: " وجدنا بالفعل زيادة في الصادرات ولكن لا يزال هناك أفضل من ذلك، ولابد أن نحلم بارتفاع نسبة الصادرات المصرية 500%، من خلال تعزيز عجلة الصناعة".

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال إلى أن صندوق تنمية الصادرات يسعي إلى تعزيز قيمة الصادرات المصرية وقدرتها علي النفاذ بالصورة المطلوبة في السوق الخارجي.

من جانبه قال الدكتور محمد محرم، نائب رئيس الجمعية، إن اللقاء يهدف إلى إبراز المعوقات التي تقف حائلًا أمام رجال الأعمال والتصدير والذي يعد أهم محاور الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الروتينية في نظام الرد صعبة وطويلة.

وأشار "محرم" إلى ضرورة عودة برنامج رد الأعباء بصورة تسهل العمل على التصدير، لافتًا إلى أن ميزانية البرنامج بعامي "2015 ، 2016" وصل إلى 280 مليار جنيه، وغير معلوم زيادتها في العام الحالي، مشددًا على أن البرنامج يعد الحل الوحيد في آليات جديدة لرد الأعباء التصديرية لسد الفجوة.

يشار إلى أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية، بما يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة.