وزير البترول: أرامكو السعودية تستأنف توريد المنتجات البترولية لمصر

القاهرة- (أ ش أ):

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم الاتفاق على استئناف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات المنتجات البترولية وفقاً للعقد التجاري الموقع بين الهيئة المصرية للبترول وشركة أرامكو وجارى حالياً تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعاً.

وأضاف الوزير- وفقًا لبيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء- أنه كان هناك تواصل بين الجانبين الفترة الماضية لاستئناف توريد الشحنات، لا سيما أن التعاقد كان سارياً.

وذكرت شركة أرامكو بأن تأجيل الشحنات كان لظروف تجارية خاصة بها في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية في الأسواق خلال الفترة الماضية وقيام السعودية بتخفيض في مستوى إنتاجها من البترول وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير، طبقًا للبيان.

على جانب آخر، عقد وزير البترول اجتماعاً موسعاً ضم وكيلا أول، ووكلاء وزارة البترول لاستعراض البرامج الزمنية والخطط المستقبلية فيما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج المحلى من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتحسين كفاءة التشغيل في الحقول ومعامل التكرير ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

كما تم خلال الاجتماع بحث موقف المناقشات لقانون تنظيم سوق الغاز الذي أوشكت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان على الانتهاء من مناقشة بنوده تمهيداً لعرضه على أعضاء مجلس النواب تحت القبة.