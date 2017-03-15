وقف صرف "التغذية" بمدارس بني سويف بعد الاشتباه في تسمم 17 تلميذًا

بني سويف ــ أحمد كامل:

قرر ثروت محمد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وقف صرف الوجبة المدرسية بجميع مدارس المحافظة، غدًا الخميس، كاجراء احترازي، لحين ورود نتائج تحليل العينات التي تم سحبها من الوجبات المدرسية، اليوم الأربعاء، وإرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية لتحليلها.

وكان 17 تلميذًا في 3 مراكز بالمحافظة، أصيبوا باشتباه تسمم غذائي عقب شعورهم بحالة من الإعياء والمغص ونقلهم للمستشفيات المركزية بالمحافظة.

وأعلنت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة ببني سويف، استقبال مستشفيات ببا وسمسطا وبني سويف، اليوم، 17 تلميذًا مصابين بحالة من الإعياء الشديد ومغص، ويشتبه أن يكون أصيبوا بتسمم غذائي، إذ استقبل مستشفى ببا المركزي 12 تلميذًا، و3 تلاميذ بمستشفى سمسطا المركزي، وحالتين بمستشفى بني سويف، وجميعهم مصابين بحالة من المغص والإعياء.