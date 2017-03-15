"عاملة" وراء سرقة مسلتزمات الغسيل الكلوي من مستشفى أشمون بالمنوفية

المنوفية: مروة فاضل

ضبط العاملون بمستشفي أشمون العام، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عاملة تلقي بمستلزمات الغسيل الكلوي من شباك بالمستشفى لأحد الاشخاص بالخارج، فاستدعوا قوات الشرطة.

وقالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنهم أبلغوا البحث الجنائي بمديرية اللأمن للربط بين الواقعة وسرقة سرير ولادة وجهاز رسم قلب من المستشفى منذ شهر تقريبًا، وضم تلك القضية لتحقيقات النيابة في السرقة الجديدة.