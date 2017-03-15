شريف إسماعيل يسمح للوزراء بتعيين معاونين لهم.. ويقتصر العدد على 4 فقط

كتب- محمد غايات:

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل أصدر قرارًا بالسماح للوزراء بتعيين مساعدين لهم.

وأضاف سلطان- في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء- أن القرار يأتي في شكل تنظيمي يعطي الوزراء، ورئيس الوزراء الحق في تعين مساعدين ومعاونين، على ألا يتجوز عددهم عن أربعة مساعدين ومعاونين بحد أقصى.

يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لإعداد كوادر فنية جديدة داخل الوزارات.​