قائد الجيش الثالث : الصواريخ التي تم ضبطها تنتمي لكتائب القسام

قال قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامه عسكر: “إن الصواريخ التي تم ضبطها أمس بطريق مصر السويس هي من النوع الذي تمتلكه فصائل “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، مضيفا أنها “كانت في طريقها إلي القاهرة لمساعدة الإخوان ضد الشعب المصري”.

كانت قوات الجيش الثالث بالتعاون مع المخابرات الحربية، أحبطت أمس محاولة تهريب 19 صاروخ جراد قبل نقلها إلى القاهرة.

وأضاف عسكر في تصريح لموقع “أصوات مصرية” أن “الصواريخ المضوطه كفيلة بتدمير حي كامل وهو ما يشير إلى أنها كانت قادمة لاستخدامها في أعمال إرهابية ضد الشعب المصري”.

وتابع عسكر أن “يقظة الجيش الثالث الميداني جنبت مناطق بالقاهرة كانت مستهدفة بغرض نشر الذعر بين المواطنين والتجمعات السكانية”.

وأشار إلي أن الملابس العسكرية التي تم ضبطها يوم الأحد الماضي كانت “كفيلة لمعسكر كامل”.

وأشار إلي أنه تم نشر أكمنه ثابته ومتحركة في مداخل ومخارج السويس والطرق الصحراوية المؤدية إلي سيناء والإسماعيلية والقاهرة والبحر الأحمر لضبط العناصر الإرهابية المسلحة.