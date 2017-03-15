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بـ"كسر النافذة".. سرقة مستلزمات طبية من مستشفى الشهداء بالمنوفية

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بـ"كسر النافذة".. سرقة مستلزمات طبية من مستشفى الشهداء بالمنوفية بـ"كسر النافذة".. سرقة مستلزمات طبية من مستشفى الشهداء بالمنوفية
مستشفى الشهداء المركزي بالمنوفية


المنوفية - مروة فاضل:

فوجئ العاملون بمستشفى الشهداء المركزي بالمنوفية، اليوم الأربعاء بوجود تهشم في النافذة الخلفية للمستشفى، وسرقة كميات من الأنسولين ومستلزمات الغسيل الكلوي ومحاليل طبية من الصيدلية.

وقالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريح لـ"مصراوي"، إنهم أخطروا الشرطة لحصر الأدوية المسروقة، وعاين المعمل الجنائي محل الواقعة ورفع البصمات لبيان المتهمين بالسرقة، مشيرة إلى تحويل مسئول العهدة وعدد من العاملين بصيدلية المستشفي للتحقيق في الواقعة.

وأوضحت "سرور" أن الواقعة ليست الأولى بالمحافظة، إذ سبق وتعرضت صيدليات مستشفيين بالمحافظة للسرقة، بالإضافة إلى مستشفى التأمين الصحي بالباجور، واصفة ذلك بـ"الخطة الممنهجة" ممن يقومون بالسرقة.

وألمحت "سرور" إلى وجود مخزون كافٍ من الأنسولين ومستلزمات الغسيل الكلوي بمخازن مديرية الصحة تكفي 3 أشهر، ويجري مد الصيدليات المسروقة بكميات من تلك المستلزمات؛ حرصًا على صحة المرضى.

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