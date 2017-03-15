انطلاق حملة للكشف المبكر عن أورام الثدي على هامش معرض القاهرة الدولي

القاهرة – (مصراوي):

انطلقت، الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولي الذي افتتحه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الزراعة والتجارة والصناعة، تحت شعار "إفريقيا في قلب مصر" بمعرض بأرض المعارض بمدينة نصر بهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول المشاركة في جميع القطاعات الصناعية المختلفة في ظل تمتع المنتج المصري بسمعة وثقة المستهلك الأفريقي.

وعلى هامش المعرض نظمت مجموعة يونيفرسال بالتعاون مع البرنامج القومي لصحة المرأة بإشراف الدكتورة عبير مغاوري مستشار وزير الصحة ودكتورة للأشعة، والمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي برئاسة دكتور محمد شعلان حملة للكشف المبكر عن أورام الثدي عن طريق تقديم أشعة الماموجرام مجانا والفحص المجاني للسيدات ، وذلك ابتدءاً من يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017 وحتى يوم 24 مارس 2017 من خلال تواجد وحدة اشعة متنقلة تم تجهيزها من قبل وزارة الصحة بالشكل الأمثل لاستقبال كافة الحضور من السيدات فوق ال 40 عاما

تأتي الحملة في إطار الدور الاجتماعي لمجموعة يونيفرسال التي اتخذت على عاتقها مساندة السيدات المصابات بمرضي سرطان الثدي والليمفوديما من أجل مكافحة والقضاء على هذا المرض الذي يعد السبب الأول للوفاة بين السيدات في العالم هذا بجانب تواجد فريق عمل كامل بجناح يوينفرسال من يوم الخميس 16-3-2017 و حتى نهاية المعرض للإجابة عن استفسارات وأسئلة أي سيدة وتدريبها على الفحص الذاتي.

يشار إلى أن الحملة السالف ذكرها تعتبر محطة ضمن مشوار طويل الأجل يتخلله حملات وأنشطة عديدة تتبناها مجموعة يونيفرسال بالتعاون مع المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي ولأجل تخفيف الأعباء على المرأة التي هي عماد الأسرة والمجتمع خاصة وأن المرض ويؤثر بالسلب على الأنشطة اليومية بل على الحياة العملية والاجتماعية ويجعل المرأة غير قادرة على تلبيه احتياجات أسرتها.