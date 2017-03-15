التعليم: مناهج النقل بالابتدائية والإعدادية للاطلاع فقط حتى 11 مارس

كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا على المحافظات، بخصوص موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على عدم اختبار الطلاب في امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017، فيما تم أداء الاختبار فيه بامتحان منتصف الفصلالدراسي الثاني "الميد تيرم".

ووفقًا للمنشور الصادر عن قطاع التعليم العام بالوزارة، فإنه تقرر عدم ورود أسئلة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالمواد الدراسية المختلفة لصفوف النقل بالمرحلتين: الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي، فيما تم تدريسه حتى يوم 11 مارس 2017، واعتباره للاطلاع فقط.

ووجه المنشور، مديري عموم تنمية المواد الدراسية - كل فيما يخصه- إعداد نشرة بتحديد هذه الأجزاء ومخاطبة موجهي عموم المواد الدراسية بها؛ لتعميمها والعمل بموجبها بجميع مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية التابعة لكل مديرية.

ويأتي االإجراء في إطار استجابة وزير التربية والتعليم، لمطالب أولياء الأمور، بعدم إعادة اختبار الطلاب في الأجزاء التي أدوا بها الامتحان بـ"الميد تيرم"، للتخفيف عن الطلاب، خاصة أن الفصل الدراسي الثاني قصير.