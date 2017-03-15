أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

التعليم: مناهج النقل بالابتدائية والإعدادية للاطلاع فقط حتى 11 مارس

Google+ Print
التعليم: مناهج النقل بالابتدائية والإعدادية للاطلاع فقط حتى 11 مارس التعليم: مناهج النقل بالابتدائية والإعدادية للاطلاع فقط حتى 11 مارس
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا على المحافظات، بخصوص موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على عدم اختبار الطلاب في امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017، فيما تم أداء الاختبار فيه بامتحان منتصف الفصلالدراسي الثاني "الميد تيرم".

ووفقًا للمنشور الصادر عن قطاع التعليم العام بالوزارة، فإنه تقرر عدم ورود أسئلة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالمواد الدراسية المختلفة لصفوف النقل بالمرحلتين: الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي، فيما تم تدريسه حتى يوم 11 مارس 2017، واعتباره للاطلاع فقط.

ووجه المنشور، مديري عموم تنمية المواد الدراسية - كل فيما يخصه- إعداد نشرة بتحديد هذه الأجزاء ومخاطبة موجهي عموم المواد الدراسية بها؛ لتعميمها والعمل بموجبها بجميع مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية التابعة لكل مديرية.

ويأتي االإجراء في إطار استجابة وزير التربية والتعليم، لمطالب أولياء الأمور، بعدم إعادة اختبار الطلاب في الأجزاء التي أدوا بها الامتحان بـ"الميد تيرم"، للتخفيف عن الطلاب، خاصة أن الفصل الدراسي الثاني قصير.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة