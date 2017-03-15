أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالفيديو.. السلعوة تتجول في شوارع بكفر الشيخ

Google+ Print
بالفيديو.. السلعوة تتجول في شوارع بكفر الشيخ بالفيديو.. السلعوة تتجول في شوارع بكفر الشيخ
السلعوة تتجول في شوارع بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حصل "مصراوي" على مقطع ، لحيوان غريب، ظهر على مدار الأيام الماضية، بقرية الإسحاقة في كفر الشيخ، قالت إدارة الطب البيطري بالمحافظة إن يشبه إلى حد كبير ما يسمى بـ"السلعوة"، التي تظهر بين حين وآخر في أماكن مختلفة بالجمهورية.

والتقط أحد مواطني القرية، الفيديو بكاميرا من منزله، رصد خلالها الحيوان الغريب، وساعد المقطع أجهزة الأمن والصحة والطب البيطري في المحافظة لوضع خطة لاصطياد الحيوان، ودراسته عن قرب.

وتنتشر حالة من الرعب بين أهالي القرية، خوفًا من الحيوان الغريب، الذي يتكرر ظهوره في الساعات الأولى من الفجر يوميا"وفقًا لقول أهالي هناك".

إقرأ أيضًا:

بالصور.. إجراءات أمنية خاصة لضبط ''سلعوة'' كفر الشيخ

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»

فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين