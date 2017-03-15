بالفيديو.. السلعوة تتجول في شوارع بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو، لحيوان غريب، ظهر على مدار الأيام الماضية، بقرية الإسحاقة في كفر الشيخ، قالت إدارة الطب البيطري بالمحافظة إن يشبه إلى حد كبير ما يسمى بـ"السلعوة"، التي تظهر بين حين وآخر في أماكن مختلفة بالجمهورية.

والتقط أحد مواطني القرية، الفيديو بكاميرا من منزله، رصد خلالها الحيوان الغريب، وساعد المقطع أجهزة الأمن والصحة والطب البيطري في المحافظة لوضع خطة لاصطياد الحيوان، ودراسته عن قرب.

وتنتشر حالة من الرعب بين أهالي القرية، خوفًا من الحيوان الغريب، الذي يتكرر ظهوره في الساعات الأولى من الفجر يوميا"وفقًا لقول أهالي هناك".

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