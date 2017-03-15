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محافظ السويس يقرر علاج مريض على نفقة الدولة وصرف إعانة لـ4 أسر

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محافظ السويس يقرر علاج مريض على نفقة الدولة وصرف إعانة لـ4 أسر محافظ السويس يقرر علاج مريض على نفقة الدولة وصرف إعانة لـ4 أسر

محافظ السويس يقرر علاج مريض على نفقة الدولة (1)محافظ السويس يقرر علاج مريض على نفقة الدولة (1)

محافظ السويس يقرر علاج مريض على نفقة الدولة (2)محافظ السويس يقرر علاج مريض على نفقة الدولة (2)

محافظ السويس يقرر علاج مريض على نفقة الدولة (3)محافظ السويس يقرر علاج مريض على نفقة الدولة (3)

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، تحويل حالة مرضية للعلاج على نفقة الدولة بمستشفى التأمين الصحي، كما وافق على صرف مساعدات مالية وإعانة عدد 4 أسر، نظرًا لأوضاعهم المعيشية الصعبة.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده اللواء أحمد حامد، اليوم الأربعاء، بحضور 30 مواطنًا، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الأحياء.

وكلّف المحافظ مدير القوى العاملة بتوفير خمس وظائف للشباب بشركات الاستثمار والقطاع الخاص، للإنفاق على أسرهم، وإجراء بحث اجتماعي لـ3 حالات تطلب الحصول على وحدات سكنية بالإيواء العاجل.

كما قرر عقد اجتماع مع رؤساء الجمعيات الزراعية؛ لبحث حلول لمشكلات ضعف مياة الرى وطلبات تقنين الأوضاع، وأحال حامد عدة طلبات وشكاوي مقدمة من المواطنين بسبب تأخير إصدار تراخيص بناء و تنفيذ قرارات إزالة عقارات مخالفة، للمستشار القانوني لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.

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