رئيسة وزراء بريطانيا: لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه

لندن - (أ ش أ):

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إنه لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه، وذلك بعد ما قضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي بأن الشركات يمكنها حظر ارتداء الحجاب بشروط معينة.

وقالت ماي - أمام البرلمان، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية "لدينا تقليد راسخ في هذا البلد الذي يحترم حرية التعبير، وهو حق جميع النساء في اختيار ما يلبسنه، ولا نعتزم سن قوانين فيما يتعلق بذلك".

وأضافت "قد تأتي أوقات يصح فيها طلب رفع الحجاب، مثل أمن الحدود أو ربما في المحاكم، والمؤسسات منفردة يمكنها وضع سياسات خاصة بها، لكن لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه".

يذكر أن حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر - أمس - والذي شمل مظاهر دينية أخرى، أثار عاصفة انتقادات من قبل العديد من الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان.