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بالصور- تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني من المطرية إلى المتحف المصري

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تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (1)تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (1)

تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (2)تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (2)

تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (3)تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (3)

تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (4)تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (4)

تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (5)تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (5)

تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (6)تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (6)

تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (7)تجهيزات نقل تمثال رمسيس الثاني (7)

كتبت - نسمة فرج:
تصوير - محمود بكار:

بدأت اللجنة القائمة على نقل تمثال رمسيس الثاني من موقع سوق الخميس بمنطقة المطرية إلى المتحف المصري بالتحرير، مساء اليوم الأربعاء، تجهيزاتها استعدادًا لتنفيذ العملية.

كانت وزارة الآثار قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، أن عملية النقل ستتم تحت إشراف القوات المسلحة، على أن يصل التمثال إلى المتحف المصري بالتحرير في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء.

يُذكر أن عدد من رجال القوات المسلحة متواجدون بالموقع؛ للتجهيز لعملية رفع الأجزاء المنتشلة من التمثال.

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