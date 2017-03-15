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جنوح العبارة "شهد" بميناء الأدبية في السويس

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جنوح العبارة "شهد" بميناء الأدبية في السويس جنوح العبارة "شهد" بميناء الأدبية في السويس
ميناء الأدبية

السويس - حسام الدين أحمد:

تعرضت العبارة "شهد" المحجوز عليها من قبل محكمة جنح السويس، اليوم الأربعاء، للجنوح بمنطقة الغاطس الخارجي لميناء الأدبية، بسبب حركة الأمواج والرياح.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن عبارة الركاب محجوز عليها منذ سنوات، تنفيذًا لما قضت به محكمة السويس، لتقاعس الشركة المالكة لها عن سداد الغرامات المستحقة عليها.

وأضاف "يوسف" في تصريح لـ "مصراوي" أن طاقم العبارة تركها منذ صدور الحكم بالتحفظ، وهي خالية من أي شخص، ولاحظ بعض البحريين الذين يبحرون بالقرب منها باتجاه ميناء الأدبية، أنها تعرضت للجنوح والميل بصورة أكبر من ذي قبل.

وقال "يوسف" إن هيئة الموانئ ستخطر محكمة السويس، قبل إرسال قاطرات بحرية لها، وذلك لإضافة قيمة خدمة القطر والإرشاد على الغرامة المستحقة على الشركة المالكة.

في سياق متصل أكد مصدر مسؤول بمكتب تحركات المدخل الجنوبي للقناة، أن جنوح العبارة لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة، أو دخول وخروج السفن على أرصفة ميناء الأدبية التابع للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

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