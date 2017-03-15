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إسماعيل يرأس اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة توريد القمح وقانون الاستثمار

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إسماعيل يرأس اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة توريد القمح وقانون الاستثمار إسماعيل يرأس اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة توريد القمح وقانون الاستثمار
المهندس شريف إسماعيل

 

كتب - محمد غايات:

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للجنة الاقتصادية الوزراية.

ويناقش الاجتماع، الإجراءات المقرر اتخاذها في عملية توريد الأقماح من المزارعين، وكيفية تخزين الأقماح في الصوامع، فضلًا عن مناقشة البنود الخاصة بقانون الاستثمار وقانون الإفلاس.

ويتطرق الاجتماع إلى مناقشة مُوسعة فيما يخص الصيغة النهائية لقانون حماية المستهلك قبل إقراره من قِبل مجلس النواب، كما يتطرق إلى الخطة المتعلقة بشركات قطاع الأعمال، والتي بدأتها منذ عامين.

 

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