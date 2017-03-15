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رغم الخلاف السياسي.. باحثون أتراك يشاركون في مؤتمر تجديد الخطاب الديني

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رغم الخلاف السياسي.. باحثون أتراك يشاركون في مؤتمر تجديد الخطاب الديني رغم الخلاف السياسي.. باحثون أتراك يشاركون في مؤتمر تجديد الخطاب الديني
كلية الدراسات الإسلامية والعربية

كتب - محمود مصطفى:

شارك باحثون أتراك وسوريون في مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية حول "تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم"، الذي يعقد علي مدار يومين بمركز المؤتمرات، للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة قدرية هوكلكي من تركيا غدًا الخميس، بحثًا حول "التمطط اللغوي في فهم النص القرآني"، والدكتور طارق محمد ناجي من سوريا بحثا آخر حول "الخطاب الديني في مواجهة الأزمات المعاصرة.. سلبيات وسمات المأمول".

كان الدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر، قد افتتح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي لكلية الدراسات الإسلامية للبنين بمدينة نصر حول " تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم".

وقال الدكتور حسن القصبي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، لمصراوي، إن الجهات الرسمية وافقت على حضور باحثين من تركيا وسوريا لمؤتمر تجديد الخطاب الديني.

وتوترت العلاقات بين وتركيا منذ الإطاحة بنظام جماعة الإخوان، ولطالما انتقدت أنقرة الأوضاع السياسية والاقتصادية في القاهرة.

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