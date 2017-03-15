الجيوشي "يجدد الدماء" في عضوية لجان الإدارة والمراقبة بامتحانات الدبلومات

كتبت-ياسمين محمد:

أكد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن فرصة المشاركة فى تلك امتحانات الدبلومات الفنية لعذا العام، ستُمنح لمن لم يسبق لهم المشاركة فيها من قبل، مشيرًا إلى ضرورة التقدم بطلبات للمشاركة من خلال مديرى التنسيق فى المديريات التعليمية المختلفة، على أن يقوم كل مدير بتنسيق ترتيب الأسماء المتقدمة على هيئة ثلاث قوائم منفصلة لثلاث مجموعات عمرية على النحو التالي:

المجموعة الأولى من يتراوح أعمارهم بين (40:25) عامًا، والمجموعة الثانية من يتراوح أعمارهم بين (51:40) عامًا، والمجموعة الثالثة من تتراوح أعمارهم من (51: 60) عامًا.

يأتي هذا فى ضوء خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتجديد الدماء فى عضوية لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة فى امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.

وأضاف الجيوشى أنه سيتم توزيع الأعداد الجديدة المرشحة لتحل محل من انتهت مدة خدمتهم فى اللجان بواقع ثلث الأعداد الجديدة لكل فئة من الفئات العمرية المشار إليها؛ لضمان التوزيع العادل لعضوية اللجان على كل الأعمار، وتفعيلًا لدور الشباب.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الأعداد الجديدة على المديريات فى نطاق اللجان حسب أعداد الطلاب فى كل مديرية منسوبًا للعدد الكلى للطلاب فى اللجنة سواء الإدارة، أو الكنترول بما يمكن كل المحافظات.