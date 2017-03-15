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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير دمشق إلى 114 قتيلا وجريحا

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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير دمشق إلى 114 قتيلا وجريحا ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير دمشق إلى 114 قتيلا وجريحا
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير دمشق

دمشق - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي للقصر العدلي القديم الواقع بمنطقة الحميدية بالعاصمة السورية دمشق، إلى 34 قتيلا و80 جريحا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء أن انتحاريا استهدف مبنى القصر العدلي في دمشق، وأن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حوله، وقطعت كافة الطرقات المؤدية إليها، في وقت هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.

يشار إلى أن هذا التفجير الإرهابي، وقع في دمشق بالتزامن مع انتهاء الجولة الثالثة من محادثات أستانا حول السلام في سوريا، والتي شارك فيها وفد السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

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