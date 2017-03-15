حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

أصدر اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة بالمديرية.

وشملت الحركة نقل اللواء رمزي بسيوني من مساعد المدير لشئون التدريب والأفراد إلى مساعد المدير لشئون المالية والإدارية، واللواء محى عبد المنعم من مساعد المدير لشؤون المالية والإدارية إلى مساعد المدير لشؤون التدريب والأفراد.

كما تضمنت الحركة ترقية الرائد على عبد الكريم، إلى منصب وكيل فرقة وسط أكتوبر، ونقل الرائد تامر صالح من قسم الحوامدية إلى منشأة القناطر.