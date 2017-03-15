أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الأمن العام يكشف تفاصيل تهديد فتاة بسلاح في التجمع الخامس

Google+ Print
الأمن العام يكشف تفاصيل تهديد فتاة بسلاح في التجمع الخامس الأمن العام يكشف تفاصيل تهديد فتاة بسلاح في التجمع الخامس
مديرية امن القاهرة

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

كشف مصدر أمني بفرع الأمن العام بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تفاصيل تعرض فتاة لمحاولة تهديد بسلاح ناري وشروع مجهولين في سرقة سيارتها، واتضح أن عاطلان اعتادا استخدام مُخدر موضعي عقب إشهار السلاح في وجه ضحاياهما، وراء ارتكاب الواقعة، وألقت الشرطة القبض عليهما وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وأوضح المصدر الأمني، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن مفتشي قطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور، نجحوا في القبض على "محمود.أ" 22 سنة، و"صابر.س"، 31 سنة، سائق، عقب محاولتهما لسرقة "هند.ن" 27 سنة، أخصائية تسويق، وذلك أثناء استقلالها سيارتها، وسيرها بمنطقة التجمع الخامس.

وتابع المصدر، بأن الشاكية فوجئت بالمتهمين يُهددانها بسلاح ناري، وشروعهما في سرقة سيارتها بالإكراه.

استهدفت قوات الأمن مكان اختباء المتهمين، وتم القبض عليهما وبحوزتهما، "بندقية خرطوش، وطلقات، وزجاجة مخدر موضعي".

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة