الأمن العام يكشف تفاصيل تهديد فتاة بسلاح في التجمع الخامس

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

كشف مصدر أمني بفرع الأمن العام بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تفاصيل تعرض فتاة لمحاولة تهديد بسلاح ناري وشروع مجهولين في سرقة سيارتها، واتضح أن عاطلان اعتادا استخدام مُخدر موضعي عقب إشهار السلاح في وجه ضحاياهما، وراء ارتكاب الواقعة، وألقت الشرطة القبض عليهما وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وأوضح المصدر الأمني، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن مفتشي قطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور، نجحوا في القبض على "محمود.أ" 22 سنة، و"صابر.س"، 31 سنة، سائق، عقب محاولتهما لسرقة "هند.ن" 27 سنة، أخصائية تسويق، وذلك أثناء استقلالها سيارتها، وسيرها بمنطقة التجمع الخامس.

وتابع المصدر، بأن الشاكية فوجئت بالمتهمين يُهددانها بسلاح ناري، وشروعهما في سرقة سيارتها بالإكراه.

استهدفت قوات الأمن مكان اختباء المتهمين، وتم القبض عليهما وبحوزتهما، "بندقية خرطوش، وطلقات، وزجاجة مخدر موضعي".

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.