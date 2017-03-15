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ضبط المتهم بطعن مُخبر سري بالشرقية

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ضبط المتهم بطعن مُخبر سري بالشرقية ضبط المتهم بطعن مُخبر سري بالشرقية
ضبط المتهم بطعن مُخبر سري بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بطعن مُخبر سري من قوات المركز،وكذا السلاح المُستخدم في الجريمة (مطواة).

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "عبدالناصر عبدالجليل عبدالهادي" 47 عامًا، مُخبر سري من قوة مباحث مركز شرطة بلبيس، إلي مستشفى بلبيس العام، مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن.

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين بعض الأشخاص والخفراء المُكلفين بتأمين الحواجز أمام المركز لعدم مرور السيارات، فيما حاول بعض الأشخاص المرور بالقوة، قبل أن يتدخل المُخبر (المجني عليه) لإنهاء المُشادة، ليتلقى طعنة بمطواة على يد "رجب.الـ" أحد أهالي بندر بلبيس، فيما لاذ المتهم بالفرار.

وتمكن ضباط المباحث، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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