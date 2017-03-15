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ارتفاع اشتباه التسمم بين تلاميذ بني سويف إلى 15 حالة

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ارتفاع اشتباه التسمم بين تلاميذ بني سويف إلى 15 حالة ارتفاع اشتباه التسمم بين تلاميذ بني سويف إلى 15 حالة
الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سوي

بني سويف ــ أحمد كامل:

ارتفعت حالات الإصابة باشتباه التسمم الغذائي بين التلاميذ في بني سويف إلى 15 تلميذًا في 3 مراكز بمحافظة بني سويف، مساء اليوم، عقب شعورهم بحالة إعياء شديدة ومغص واسهال.

وجرى نقل الحالات إلى مستشفيات ببا المركزي، وسمسطا، وبني سويف العام، لإجراء فحوصات طبية لهم وعمل غسيل معدة.
واستقبل مستشفى ببا المركزي صباح اليوم 10 تلاميذ، و3 حالات بمستشفى سمسطا المركزي، وحالتين ببني سويف العام.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن حالة التلاميذ مستقرة بعد تعليق المحاليل لهم، وسحب عينات من البراز لتحليلها لمعرفة سبب إصابتهم.
وشكلت مديرية الصحة والتربية والتعليم ببني سويف غرفة عمليات لمتابعة اي تطور في الإصابات أو زيادة في الأعداد.

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