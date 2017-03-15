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بالصور- شاب يقدم لصديقته أغرب هدية زواج

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شاب صيني يهدي حبيبته نيزكشاب صيني يهدي حبيبته نيزك

شاب صيني يهدي حبيبته نيزكشاب صيني يهدي حبيبته نيزك

شاب صيني يهدي حبيبته نيزكشاب صيني يهدي حبيبته نيزك

كتب - علي أحمد:

أقدم شاب صيني على خطوة مفاجئة عندما طلب الزواج من صديقته مهدياً لها "نيزك" وزنه 33 طناً.

وذكر موقع "China.org.cn" الصيني أن شاباً يدعى "ليو في" طلب الزواج من حبيبته مقدما لها "نيزك" وزنه 33 طنا كان قد اشتراه بمليون يوان صيني "144 ألف دولار" من مدينة أورومتشي حاضرة منطقة شينجيانج الويجورية الذاتية الحكم.

وكان ليو وحبيبته قد زارا كاشجر السنة الماضية، وشاهدا هذا النيزك في منزل أحد جامعي النيازك، وقالت حبيبته إنها أعجبت بهذا النيزك. فقرر ليو أن يشتريه ويقدمه لها هدية زواج، ونقله إلي الساحة في ليلة 12 مارس الجاري.

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