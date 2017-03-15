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بالصور.. في اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشر

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في اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشرفي اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشر

في اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشرفي اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشر

في اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشرفي اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشر

في اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشرفي اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشر

في اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشرفي اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشر

في اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشرفي اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشر

في اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشرفي اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشر

في اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشرفي اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشر

في اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشرفي اليابان.. افتتاح فندق موظفوه ليسوا من البشر

كتب - هشام عواض:

تم افتتاح فندق جديد فريد من نوعه في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث أن يديروه موظفون أغلبهم ليسوا بشر.

يعمل في فندق "هين نا أوتيل"، بالأساس أجهزة روبوتات تعمل إلى جانبهم موظفون من البشر ويساعدون في صيانة الروبوتات البالغ عددها 140 روبوتًا في الفندق.

وتتنوع الروبوتات إلى 9 أنواع وتعمل على التحقق من هوية النزلاء وتنظيف البهو والترفيه عن الضيوف، بحسب وكالة "رويترز".

وفي 2015 كان افتتاح أول فندق من سلسلة فنادق "هين-نا أوتيل"، التي تعني باليابانية "فندق غريب" افتتح في ناغازاكي جنوب اليابان، وتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصفه "أول فندق يديره موظفون من الروبوتات".

وعندما افتتح الفندق الأول في 2015 كانت لا تزال هناك حاجة إلى 30 موظفًا بشريًا لمراجعة الأشياء الأساسية والحفاظ على الروبوتات. وقد تقلص العدد حاليًا إلى7 فقط في كل فندق.

ويقع الفندق في موقع قريب للغاية من منتجع ديزني بطوكيو المقصد السياحي الشهير باليابان، وهو الثاني الذي تديره وكالة "إتش.آي.إس" للسفر منخفض التكلفة.

وتبدأ الإقامة في غرفة مزدوجة في الليلة الواحدة من 14000 ين (122 دولارًا)، ومن المقرر افتتاح ثالث "هين-نا أوتيل" هذا الصيف في وسط اليابان.

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