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18 مليون ريال للمقبلين على الزواج في السعودية

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18 مليون ريال للمقبلين على الزواج في السعودية 18 مليون ريال للمقبلين على الزواج في السعودية
18 مليون ريال للمقبلين على الزواج في

كتبت - نيرمين الجلاد:

قدمت جمعية البر الخيرية بالرياض إعانات مالية للمقبلين على الزواج من خلال مشروع ابن باز الخيري بقيمة 18 مليون ريال شملت جميع من هم على قائمة الانتظار حتى نهاية العام وعددهم 18720 شابًا حسب ما نشرته جريدة الجزيرة السعودية، حيث وجه أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز متابعة المشروع بكل جدية. 

وأكد الأمين العام لجمعية البر الخيرية الدكتور حمد بن خالد الخالدي علي قيامه بزيارة موقع التوزيع والإشراف علي صرف المعونات للمقبلين علي الزواج مع سرعة توزيع المساعدات حتى تصل في الوقت المحدد لها 

وأضاف الأستاذ سعد الجوهر إن مشروع ابن باز الخيري يقدم دورات تدريبية إلزامية للمتقدمين للحصول على الإعانة وتأهيلهم قبل الزواج وصرف الإعانات المالية لهم، وزيادة خبرتهم في كيفية التعامل مع الطرف الآخر.

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