أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

لماذا يطلق على الزيت الحار "زيت المكن"؟ تعرف على سببه وفوائده

Google+ Print
لماذا يطلق على الزيت الحار "زيت المكن"؟ تعرف على سببه وفوائده لماذا يطلق على الزيت الحار "زيت المكن"؟ تعرف على سببه وفوائده
لماذا يطلق على الزيت الحار "زيت المكن"؟

كتب - هشام عواض:

"الفول بالزيت الحار" أكلة مفضلة للكثير في الصباح، .ولكن هل تعرف ما هو الزيت الحار ولماذا يطلق عليه البعض "زيت المكن" والمقصود به ماكينات المصانع؟.

ذكر موقع "globalhealingcenter"، أن الزيت الحار يستخرج من بذرة نبات الكتان، والتي يشكل الزيت 40% من وزنها.

ويستخدم زيت بذرة الكتان في الطعام ويستخدم أيضا في مجال أخر وهو في الماكينات والأجهزة، كما هو الحال في أمريكا الشمالية حيث يستخدم الزيت الحار في الآلات الصناعية ويسمى "Linseed Oil".

ويحتوي الزيت الحار على أحماض دهنية مفيدة، وكل ملعقة كبيرة منه تحتوي على 8 جرامات من الأحماض الدهنية غير المشبعة. 

ومن تلك الأحماض"ألفا لينوليك" الذي يساعد على نمو الشعر ويغذيه، كما يُعالج الصلع من خلال قدرته على وقف تفاعل إنزيم ألفا 5 المسئول عن تحويل هرمون "التستوسيترون" إلى "الديهدروتسترسترون"، وهو الذي يُضعف نمو بصيلات وجذور الشعر، والمسبب الرئيسي لتساقطه.

ووفقًا لمعهد توماس جيفرسون الأمريكي، فإن زيت بذور الكتان تحتوي على 55% من الحمض الدهني أوميجا 3، الذي يساعد في تنظيم ضربات القلب، ويُخفض معدلات الضغط المرتفع.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة