لماذا يطلق على الزيت الحار "زيت المكن"؟ تعرف على سببه وفوائده

كتب - هشام عواض:

"الفول بالزيت الحار" أكلة مفضلة للكثير في الصباح، .ولكن هل تعرف ما هو الزيت الحار ولماذا يطلق عليه البعض "زيت المكن" والمقصود به ماكينات المصانع؟.

ذكر موقع "globalhealingcenter"، أن الزيت الحار يستخرج من بذرة نبات الكتان، والتي يشكل الزيت 40% من وزنها.

ويستخدم زيت بذرة الكتان في الطعام ويستخدم أيضا في مجال أخر وهو في الماكينات والأجهزة، كما هو الحال في أمريكا الشمالية حيث يستخدم الزيت الحار في الآلات الصناعية ويسمى "Linseed Oil".

ويحتوي الزيت الحار على أحماض دهنية مفيدة، وكل ملعقة كبيرة منه تحتوي على 8 جرامات من الأحماض الدهنية غير المشبعة.

ومن تلك الأحماض"ألفا لينوليك" الذي يساعد على نمو الشعر ويغذيه، كما يُعالج الصلع من خلال قدرته على وقف تفاعل إنزيم ألفا 5 المسئول عن تحويل هرمون "التستوسيترون" إلى "الديهدروتسترسترون"، وهو الذي يُضعف نمو بصيلات وجذور الشعر، والمسبب الرئيسي لتساقطه.

ووفقًا لمعهد توماس جيفرسون الأمريكي، فإن زيت بذور الكتان تحتوي على 55% من الحمض الدهني أوميجا 3، الذي يساعد في تنظيم ضربات القلب، ويُخفض معدلات الضغط المرتفع.