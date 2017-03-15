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النيابة تأمر بحبس محافظ حلوان الأسبق 15 يومًا احتياطيا في قضية رشوة

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النيابة تأمر بحبس محافظ حلوان الأسبق 15 يومًا احتياطيا في قضية رشوة النيابة تأمر بحبس محافظ حلوان الأسبق 15 يومًا احتياطيا في قضية رشوة
النيابة تأمر بحبس محافظ حلوان الأسبق

كتب- محمود سعيد:
أمر المستشار محمد البرلسي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، بحبس حازم القويضي محافظ حلوان الأسبق، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما عجز عن سداد قيمة الكفالة المالية التي حددتها النيابة (2 مليون جنيه) لإخلاء سبيله في قضية اتهامه وشخص آخر بتقاضي رشوة.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق مع حازم القويضي ومتهم آخر (مدير إدارة الأملاك بمحافظة حلوان)، حيث تبين من التحقيق قيام "القويضي" إبان فترة عمله محافظا لحلوان، بتقاضي رشوة عينية (سيارة مرسيدس) قيمتها مليون جنيه، مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة، بالاشتراك مع مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وتخصيص قطعة أرض مساحتها 800 متر بإحدى الشوارع بمنطقة المعادي لشركة سيارات بدلا من طرحها بالمزاد العلني أثناء فترة عمله كمحافظ.

وأسندت النيابة إلى المحافظ تهمتي تربيح الغير، وتقاضي رشوة عينية (سيارة) لتربيح رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادي مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة.

كما وجهت النيابة للمتهم الثاني مدير إدارة الأملاك بالمحافظة تهمة الاشتراك مع المحافظ لتربيح الغير من أملاك الدولة بدون وجه حق.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط حازم القويضى والمتهم الآخر، وإحالتهما إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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