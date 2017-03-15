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إحالة نجار للمفتي قتل شابًا وهتك عرضه أمام فتاة بمنشة القناطر

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إحالة نجار للمفتي قتل شابًا وهتك عرضه أمام فتاة بمنشة القناطر إحالة نجار للمفتي قتل شابًا وهتك عرضه أمام فتاة بمنشة القناطر
محكمة جنايات شمال القاهرة

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بإحالة نجار لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل آخر وهتك عرضه لخلافهما على فتاة بمنطقة منشأة ناصر، وحددت 18 مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، وهاني ربيع، وأمانة سر عامر علي ويحيى عبد الرشيد.

وأحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ص"، نجار مسلح إلى محكمة الجنايات لأنه قتل عمدا المجني عليه "حسين.ع" بضربه على رأسه بآلة حديدة ثم خلع عنه ملابسه وهتك عرضه من دبره أمام فتاة سبب الخلاف بينهما بغرض إذلاله، وألقاه من الطابق الرابع قاصدا إزهاق روحه.

وقالت الفتاة في التحقيقات إن المتهم محمد كان يضايقها كثيرا ويوم الحادث كانت بصحبة المجني عليه لطلب يدها للزواج، فتعرض لها المتهم وتدخل الضحية للدفاع عنها فضربه "بشومة" حتى سقط على الأرض وقام بهتك عرضه أمامها ثم ألقاه من مكان مرتفع، ففرت هاربة خوفا من الاعتداء عليها.

وتمكنت مباحث منشاة ناصر من القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي قررت إحالته لمحكمة الجنايات.

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