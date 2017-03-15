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الهجرة الدولية: نزوح 100 ألف عراقي من غرب الموصل

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الهجرة الدولية: نزوح 100 ألف عراقي من غرب الموصل الهجرة الدولية: نزوح 100 ألف عراقي من غرب الموصل
منظمة الهجرة الدولية

جنيف - (أ ش أ):
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، نزوح حوالي 100 ألف عراقي منذ بدء هجوم القوات العراقية لاستعادة الجانب الغربي لمدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت المنظمة - في تغريدة عبر تويتر أوردتها قناة (العربية الحدث) - أن 79 ألفا و374 شخصا فروا جراء العمليات العسكرية التي انطلقت الشهر الماضي، لاستعادة السيطرة على غرب الموصل.

يشار إلى أن نحو 500 عائلة من الموصل نزحوا - الاثنين الماضي - إلى إقليم كردستان وتم إيواء العائلات في مخيم جمكور بمحورالخازر، فيما قال مصدر في مخيمات اللاجئين بأربيل، إن أكثر من 66 ألف نازح توجهوا إلى مخيمات حسن شام والخازر وسيفدينان وجمكور منذ انطلاق معركة الموصل.

يذكر أن استعادة الجزء الغربي من الموصل تمثل مهمة دقيقة بالنسبة للقوات العراقية لاكتظاظه بالسكان ولضيق بعض الأزقة فيه، لا سيما وأن التنظيم يتحصن بين المدنيين متخذا منهم دروعا بشرية.

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