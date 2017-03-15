بالصور.. وكيل صحة المنوفية تقود حملات الرقابة على التغذية المدرسية

المنوفية مروة فاضل:

شنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم، حملة مع فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية وإدارة شبين الكوم على المدارس والتغذية المدرسية الخاصة بالطلاب بكل مدرسة، لضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة بالمدراس.

تم المرور على 78 مدرسة على مستوى المحافظة، وأخذ 97 عينة من التغذية الخاصة بطلبة المدارس والمقاصف المدرسية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر جنح صحية، لعدم وجود شهادات صحية للمندوبين الخاصة بالتوريد، وأثبت الفحص الظاهري لجميع الأغذية أنها سليمة ظاهريا.