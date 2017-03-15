بالصور.. ضبط 26 مركب صيد مخالف في أول يوم لإغلاق بحيرة ناصر

أسوان - إيهاب عمران:

قاد اللواء مجدي موسي، مساعد الوزير مدير أمن أسوان حملة للإشراف الميداني علي خروج الخدمات والقوات المشاركة في تنفيذ قرار إغلاق بحيرة ناصر المقرر اعتبارًا من اليوم ولمدة شهرين.

وضبطت قوات الأمن خلال الحملة، 26 مركب صيد ومعاون مخالفين للقرار، جرى حجزهم بقسم مسطحات السد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.