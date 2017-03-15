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رياح شديدة محملة بالأتربة تجتاح كفر الشيخ

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رياح شديدة محملة بالأتربة تجتاح كفر الشيخ رياح شديدة محملة بالأتربة تجتاح كفر الشيخ
رياح شديدة محملة بالأتربة

كفر الشيخ - إسلام عمار 

تتعرض مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، لرياح شديدة، محملة بالأتربة، ومصحوبة بموجة من الصقيع، خصوصا على المدن الشمالية بالمحافظة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على فترات متباعدة.

وأعلن علاء الدين المغربي، مدير مركز المعلومات بهيئة ميناء الصيد البحري بالبرلس، استمرار حركة الصيد بالميناء، أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد، دون توقف، رغم شدة الرياح التي تتعرض لها المحافظة، مؤكداً أن مركز البرلس تعرض لسقوط أمطار خفيفية.

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