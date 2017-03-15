تفجير انتحاري ثان بأحد المطاعم بمنطقة "الربوة" بدمشق

دمشق - (أ ش أ):

أفادت تقارير إخبارية بوقوع انفجار آخر نفذه انتحاريا داخل أحد المطاعم في منطقة "الربوة" بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، بعد أقل من ساعتين من تفجير انتحاري استهدف القصر العدلي، وأسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 60 آخرين.

وذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) أن التفجير الإرهابي وقع بمنطقة "الربوة" غربي دمشق، فيما لم ترد معلومات على الفور عن الخسائر.

يشار إلى أن وزير العدل بالنظام السوري قال - في وقت سابق - إن انتحاريا تمكن من الدخول إلى بهو القصر العدلي في منطقة الحميدية بدمشق وفجر نفسه، مما أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 60 آخرين، بينما لا تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وفرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا حول القصر العدلي، وقطعت كافة الطرقات المؤدية إليها في وقت سارعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.