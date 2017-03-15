اردوغان يندد "بذهنية فاشية" تسود في شوارع أوروبا

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رئيس البعثة الألمانية: اكتشاف "تمثالي المطرية" الأكبر في تاريخي و"تحيا " (حوار)

هو و هى لماذا لا نشعر بالألم عند قص أو

لماذا لا نشعر بالألم عند قص أو "قضم" الأظافر؟

أخبار تعرف على عدد أيام إجازاتك وشروطها في مشروع قانون العمل الجديد

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أخبار عجوز سوري من بين أنقاض منزله: سيارتي طافت بعبد الناصر شوارع دمشق

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