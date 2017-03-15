عاشور: مجهولون اختطفوا عامل أمن النقابة.. وأحذر المحامين من مخالفة القانون

كتبت ـ هاجر حسني:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن عناصر مجهولة اقتحمت مبنى النقابة فجر اليوم الأربعاء، واختطفت عامل الأمن.

وحذر عاشور في بيان له، من مخالفة المحامين للقانون، أو ممارسة أعمال العنف، مؤكداً أن النقابة ليست مكاناً لمبيت المحامين أو غيرهم ولا يجوز اقتحامها ليلاً أو نهاراً تحت أي سبب أو مبرر.

وأشار إلى أن أموال ومستندات المحامين الموجودة بالنقابة مسئولية المجلس والعاملين بها، ولا يجوز التفريط في تلك المسئولية.