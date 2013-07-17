ضبط 39 فتحة نفق بنطاق الجيش الثانى الميدانى



> تمكنت عناصر حرس حدود الجيش الثانى الميدانى بمدينة رفح من ضبط عدد [39] فتحة نفق وذلك خلال الفترة من [9 / 6 - 17 / 7 / 2013] وبداخلها كميات من البضائع المعدة للتهريب عبر فتحات الأنفاق.

وبحصرها جاء بيانها على النحو التالى :

> البضائع الغير خالصة الرسوم الجمركية – عدد [395 شيكارة أسمنت - 4 ماسورة حديد - 145 أكواب بلاستيك - 46 جالون بلاستيك - 25 شيكارة قطع بلاستيك - 28 بالة بداخلهم أطباق فل - 3 بالة بداخلهم ملاعق بلاستيك - 1 بالة ملابس - 32 بوكسات سمك - 6 رفرف عربة - 35 مساعد موتوسيكل - 2 شكمان موتوسيكل - 1 لفة شبك صيد - 20 خروف ] ، بضائع مدعمة – عدد [ 16 كرتونة بداخلهم مبيدات ومخصبات زراعية - 11 أسطوانة بوتاجاز - 50 أسطوانة غاز - 250 شيكارة دقيق بإجمالى وزن "12500" كجم - كمية من السولار المدعم تقدر بحوالى "9" طن سولار - 6 جوال سكر بإجمالى وزن "300" كجم ] ، المواد الغذائية – عدد [ 40 جوال بداخلهم مواد غذائية - 45 كرتونة بيض - 14 جوال بداخلهم حبوب قهوة ] ، وسائل النقل – عدد [ 18 عربة - 2 تروسيكل ] ، الأفراد المتسللين – عدد [6] فرد مصرى الجنسية .

> تم العرض على النيابة المختصة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المضبوطات … يأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض إستقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى .