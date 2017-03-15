بالصور..توافد أهالي ضحايا حادث كوبري بورسعيد العائم على المشرحة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد العشرات من أهالي ضحايا حادث اصطدام مركب صيد صغيرة بكوبري النصر العائم الرابط بين ضفتي قناة السويس، أثناء عملية غلقه، اليوم الأربعاء، على مشرحة مستشفى بورسعيد العام الأميري.

ينتظر أهالي الضحايا صدور تقرير الطب الشرعي، تمهيدًا لعرضه على النيابة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخراج تصاريح الدفن.

وأعلن أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة عن نقل أحمد يوسف فياض، 25 عامًا، جثة هامدة، والسيد عوض فياض، 27 عامًا، جثة هامدة، إلى مستشفى بورسعيد العام، ووضعهما تحت تصرف النيابة، بينما تم نقل السيد محمد عوض، 60 عامًا، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمة شديدة بالصدر لمستشفى بورفؤاد العام.