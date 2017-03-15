هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة على كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار :

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، لرياح شديدة، محملة بالأتربة، مصحوبة بموجة من الصقيع، خاصة على المدن الشمالية بالمحافظة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق.

وأعلن علاء الدين المغربي، مدير مركز المعلومات بهيئة ميناء الصيد البحري بالبرلس، عن استمرار حركة الصيد بالميناء، أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد، دون توقف، رغم شدة الرياح التى تتعرض لها المحافظة، مؤكداً أن مركز البرلس تعرض لسقوط أمطار خفيفية عليه.