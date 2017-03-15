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محافظ بورسعيد: نسابق الزمن للتحول من التجارة للصناعة

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محافظ بورسعيد: نسابق الزمن للتحول من التجارة للصناعة محافظ بورسعيد: نسابق الزمن للتحول من التجارة للصناعة
عادل الغضبان محافظ بورسعيد

كتب - أحمد علي:
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظ تشهد طفرة صناعية كبيرة، بسبب اهتمام القيادة السياسية بالصناعة.
وأضاف الغضبان خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة، لمناقشة طلب إحاطة حول شكاوى ٨٥ مستثمرا من رفع قيمة تسعير الأراضي المخصصة لهم، أن المحافظة لن تملك أراض المشروعات لأي مستثمر قبل عامين، للتأكد من جديته وسعيه لاستثمار حقيقي.
وأوضح أن بورسعيد تسابق الزمن للتحول من مدينة تجارية إلى صناعية، بعد الكساد الذي ضرب التجارة بالمحافظة، معلنا وجود مشروعات عملاقة لإنتاج الحلل والإطارات، وأن بورسعيد هي قاطرة التنمية في ، بسبب موقعها المتميز.

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