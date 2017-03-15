بالصور.. ضبط لحوم ودواجن فاسدة في حملة تموينية بدمنهور

البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت إدارة تموين بندر دمنهور، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة، على محلات اللحوم والدواجن.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم والكبد البلدية والدجاج تزن٩٠ كجم تقريبا، غير صالحة للاستهلاك، لكنها مختومة بأختام وهمية ومقلدة، ودجاج مذبوحا ومبرد ولا يحمل أي بيانات أو تواريخ إنتاج.

جرى تحرير ٥ محاضر بالمخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية، بعد التحفظ على المضبوطات وقيدت جميعها بقسم شرطة دمنهور تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.