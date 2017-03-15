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ننشر جدول امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية

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ننشر جدول امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية بقسميها " علمي - أدبي"، للعام الدراسي 2016/2017.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، في ال24 من مايو المقبل، وتستمر لما يقرب من شهر.

كان الأزهر الشريف، قد طرح خلال الفترة الماضية، جدول مقترح لامتحانات الشهادة الثانوية، ودعا الطلاب لإبداء الرأي فيه، وكتابة رغباتهم.

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